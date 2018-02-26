Huawei представит смартфон P20 27 марта на конференции в Париже

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Компания Huawei анонсировала свой флагманский смартфон P10 ещё год назад на выставке MWC в Барселоне. Предполагалось, что новый P20 будет представлен на этой же выставке в текущем году. Но позже оказалось, что компания делать этого не намерена. Вместо этого в Huawei решили представить P20 на пресс-конференции в Париже, которая пройдёт 27 марта.

Информацию о парижской презентации P20 распространила сама компания. Она разослала приглашения техно-журналистам и блогерам. Кроме этого, на разосланной картинке изображена Эйфелева башня с надписью «Huawei P20. Узнай больше с искусственным интеллектом». Это и будет являться главной «фишкой» нового устройства и главным отличием по сравнению с приемником P10.

Точные характеристики Huawei P20 не известны. Но если верить утечкам, то смартфон будет обладать 5,7-дюймовым экраном и ряд датчиков распознавания лица Point Cloud Depth Camera. Последняя может стать достойным и первым аналогом технологии от Apple Face ID. Также Huawei P20 возможно не лишится традиционного сканера отпечатка пальцев. Хотя, это может и случится, ведь экономия места в корпусе позволит сделать телефон тоньше или добавить новых «фишек».

Работать Huawei P20 будет на процессоре HiSilicon Kirin 970. ОЗУ будет всего 6 Гб. Считается, что благодаря сотрудничеству с немецким брендом Leica, камера телефона будет не двойной, а тройной. Также, если верить слухам, вместимость батареи будет равняться 3320 мАч.

Возможно, что будет и Huawei P20 Plus с 4000 мАч аккумулятором и со сканером отпечатка под дисплеем.