VistaNews.ru


Huawei представит смартфон P20 27 марта на конференции в Париже

Сегодня, 00:30

Компания Huawei анонсировала свой флагманский смартфон P10 ещё год назад на выставке MWC в Барселоне. Предполагалось, что новый P20 будет представлен на этой же выставке в текущем году. Но позже оказалось, что компания делать этого не намерена. Вместо этого в Huawei решили представить P20 на пресс-конференции в Париже, которая пройдёт 27 марта.

 Информацию о парижской презентации P20 распространила сама компания. Она разослала приглашения техно-журналистам и блогерам. Кроме этого, на разосланной картинке изображена Эйфелева башня с надписью «Huawei P20. Узнай больше с искусственным интеллектом». Это и будет являться главной «фишкой» нового устройства и главным отличием по сравнению с приемником P10.

 Точные характеристики Huawei P20 не известны. Но если верить утечкам, то смартфон будет обладать 5,7-дюймовым экраном и ряд датчиков распознавания лица Point Cloud Depth Camera. Последняя может стать достойным и первым аналогом технологии от Apple Face ID. Также Huawei P20 возможно не лишится традиционного сканера отпечатка пальцев. Хотя, это может и случится, ведь экономия места в корпусе позволит сделать телефон тоньше или добавить новых «фишек».

 Работать Huawei P20 будет на процессоре HiSilicon Kirin 970. ОЗУ будет всего 6 Гб. Считается, что благодаря сотрудничеству с немецким брендом Leica, камера телефона будет не двойной, а тройной. Также, если верить слухам, вместимость батареи будет равняться 3320 мАч.

 Возможно, что будет и Huawei P20 Plus с 4000 мАч аккумулятором и со сканером отпечатка под дисплеем.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.