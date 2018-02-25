Samsung показала официальное видео Galaxy S9 и Galaxy S9+

Сегодня, 09:53

Компания Samsung очень редко следит за утечками о своих флагманских продуктах. Зачастую информация о продукте попадает в Сеть ещё задолго о его презентации. И вот сегодня, 25 февраля, в интернет попало официально видео Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые южнокорейская компания должна представить миру сегодня. В корпорации утечку информации обнаружили и удалили запись, однако к этому времени она успела распространиться по всей Сети.

В итоге получается, что Samsung как-бы уже показала свои новые флагманы, поскольку каждый фанат бренда-производителя и вообще технологий может просмотреть видеозапись. На ней демонстрируются основные возможности девятой «галактики».

Как оказалось, все слухи о Galaxy S9 и Galaxy S9+ подтвердились. Младшая модель оснащена лишь одной камерой, а старшая «плюс» версия – сдвоенными камерами. В обеих случаях сканер отпечатка пальцев расположился под ними. Что делает взаимодействие со смартфоном более удобным, а не таким, как это было с предыдущей Galaxy S8 и Galaxy S8+, когда пользователи постоянно попадали пальцем не в сам сканер, а в камеру, тем самым оставляя на объективе следы.

Из видео известно, что Galaxy S9 и Galaxy S9+ имеет функцию «Живой перевод» в режиме дополненной реальности. Во время ролика Samsung также показала новую док-станцию DeX Pad. Последняя позволяет сделать из смартфона компьютер.

О техническом оснащении в видео не говорится, но оно уже давно известно. Официальная презентация Galaxy S9 и Galaxy S9+ пройдёт сегодня, 25 февраля, в 20:00 по мск.

Считается, что девайс будет стоить от 65 до 80 тысяч рублей. Также есть информация, что будет версия устройства на 256 гигабайт, её стоимость будет больше 100 тысячи рублей.