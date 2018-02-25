Составлен ТОП-10 лучших технологий 2018 года

Сегодня, 09:10

Специалисты из журнала Technology Review составили ежегодный список лучших и самых прорывных технологий 2018 года. То есть речь идёт о таких новинках, которые ещё не успели найти широкого применения, или же станут общедоступными уже в скором времени.

На первом песте расположилась 3D-печать металлом. Ранее эта технология была доступна только с использованием пластика. Сейчас же по всему миру высокотехнологические компании начинают применять новое изобретение. В Великобритании напечатали рёбра из титана и установили пациенту. Во Франции была создана панель фюзеляжа, а в Голландии полностью напечатанный корабельный винт.

На второе место специалисты поставили искусственных эмбрионов. Речь идёт об учёных из Кембриджа, которым удалось вырастить в пробирке эмбрион мыши, используя для этого лишь стволовые клетки.

Затем идёт умный город. Дочерняя компания Google Sidewalk Labs построит в Торонто умный район Quayside с площадью в 8 кв. км. В создание такого квартала компания вложит 1 млрд долларов, а сами власти добавят ещё примерно 1,25 млрд.

На четвёртом месте стоит искусственный интеллект. В 2018 году крупные технологические корпорации помогут в подготовке новых специалистов в этом направлении.

На пятом месте расположились нейронные сети и их соревнование. Речь идёт о двух сетях, которые играют друг с другом в кошки-мышки, обучаясь и дополняя свои знания. В 2018 году эту технологию будут развивать специалисты из Монреаля.

Затем идут наушники Pixel Buds от Google. Они могут автоматически переводить 40 языков. Для этого стоит только нажать кнопку и попросить голосового помощника об этом.

Будут развиваться также газовые электростанции с нулевой эмиссией. Это связано с развитием индустрии электрокаров. Поэтому использование газа – это хорошая технология.

На восьмом месте стоит приватность в интернете. Речь идёт о криптовалюте Zcash и возможности анонимной манипуляции с ней.

На предпоследнем месте стоит генетическое предсказание. То есть возможность с рождения человека выявить все его потенциальные болезни для своевременного предотвращения.

И на последнем месте стоят квантовые компьютеры. Они способны перевернуть мир химии и даже создать новые вещества. В наше время уже есть ПК с процессором на 19 кубитов.