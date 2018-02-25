Илон Маск ушел из компании OpenAl, чтобы избежать конфликта с Tesla

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Знаменитый «инженер будущего» Илон Маск покинул совет директоров компании OpenAl. Такое решение Маск принял, чтобы избежать конфликта интересов между OpenAl и его более молодым детищем компанией Tesla.

Обе компании Маска в настоящее время занимаются разработками в области искусственного интеллекта, и в скором времени неизбежен конфликт двух компаний. Именно поэтому основатель OpenAl, вложивший в компанию более миллиарда долларов, решил покинуть прямое управление компанией. Однако, как заявил сам Илон Маск, он будет и дальше спонсировать эту компанию и продолжит консультировать ее.

Предполагается, что теперь Маск сосредоточит большую часть своего внимания на деятельности компании Tesla. Вероятнее всего, гений погрузится в разработку искусственного интеллекта для автопилотов суперкаров, которые обещает выпускать компания Tesla.

Возможно, что будущее, где машина сможет самостоятельно доставит своего владельца в необходимый пункт назначения, благодаря стараниям Илона Маска, станет еще ближе.