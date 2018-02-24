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Huawei разработали систему автопилота для Porsche Panamera

Вчера, 22:10

Специалисты Huawei усовершенствовали использование модернизированной модели Porsche Panamera. Разработанная система автопилота машины основана на установке телефона на лобовом стекле и возможность определения препятствий на дороге.

Разработчики Huawei сообщили о завершении создания экспериментальной модели системы автопилота для автомобиля Porsche Panamera. После многочисленных исследований и комплектации приборов был избран оптимальный вариант функциональной способности Huawei. Разработчики подтвердили, что технология NPU (Neural Processing Unit) с системой ИИ интегрированна в процессор Kirin 970.

Huawei Mate 10 Pro теперь может стать массово выпускаемым. Поклонники компании Huawei ожидают появления новинки на рынке продаж. Также активизировался пользовательский интерес почитателей Porsche в Сети в области совместных разработок с компанией Huawei.


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