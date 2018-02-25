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Фото нового планшета Huawei MediaPad M5 10 появились в сети

Сегодня, 07:25

На просторах Интернета можно увидеть новые фото планшета Huawei MediaPad M5 10. Роналд Квандт, известный искатель утечек, показал их всему миру.

Следуя  предоставленной информации, планшет будет оснащен металлический корпусом, оперативной памятью в 4 ГБ и встроенной в 32 и 64 ГБ. Также модель будет иметь дактилоскопический сканер на передней панели.

В основу устройства заложен процессор Kirin 960, а основой станет Android 7.0 Nougat.

Для обеих версий будет возможность установки модуля LTE. Что касается клавиатуры, то она будет идти в качестве аксессуара, встроенного в чехол.

Презентация планшета Huawei MediaPad M5 10 состоится на выставке MWC 2018. Примерная стоимость гаджета составит от 399 евро до 500 евро.


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