Microsoft подписали контракт о сотрудничестве с Xiaomi

Вчера, 20:02

Гигант современных технологий Microsoft подписала соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с китайским производителем смартфонов Xiaomi. Таким образом отныне две огромных корпорации будут иметь доступ к технологиям друг друга.

В связи с таким соглашением можно предположить, что китайский гигант нацелился на западный рынок и с поддержкой Microsoft планирует покорить американских пользователей своими гаджетами.

Однако, хоть в подобном сотрудничестве много прелестей, спецслужбы США опасаются, что компания Xiaomi представляет интересы Пекина и вполне может встраивать в свои смартфоны шпионские программы.

Будем надеяться, что в скором времени сотрудничество Microsoft и Xiaomi принесет свои плоды в сфере дружеских технологий нового поколения и никоим образом не затронут бурно развивающийся «шпионский роман» США и Китая.