Samsung Galaxy S8 внезапно подешевел в магазинах

Вчера, 19:09

Вечером 24 февраля магазины, специализирующиеся на продажах смартфонов бренда Samsung, стали выставлять пометку «акция» на модель Galaxy S8. Связано это с тем, что 25 февраля анонсируют новое поколение флагмана. Сам же девайс внезапно стал дешевле на 50 долларов.

На данный момент стоимость Samsung Galaxy S8 варьируется в пределах 700-820 долларов в зависимости от комплектации. На рынке России средняя стоимость составляет 45 тысяч рублей. Сам же девайс был выпущен в 2017 году и по-прежнему относится к классу флагманов. Стоит отметить, что Galaxy S9 может стать настоящим конкурентом для iPhone X, который на данный момент считают лучшим по производительности и качеству сборки в сочетании со стоимостью.

Сам же Galaxy S8 получил 5,8-дюймовый дисплей с 2К-разрешением, хорошую цветопередачу, 12-мегапиксельную камеру с аппертурой 1,7. Он имеет самый мощный на данный момент процессор – Snapdragon 835, но уже на конференции MWC-2018 будут анонсированы девайсы на новом поколении 845. Стоит отметить, что в РФ Galaxy S8 может появиться лишь летом 2018 года. Его стоимость и характеристики будут анонсированы 25 февраля в 20:00 по мск.