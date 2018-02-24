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Apple устраняет поломку микрофона и готовит iOS 11.3 к скорому релизу

Вчера, 17:49

Корпорация Apple может выпустить официальную версию iOS 11.3 уже на следующей неделе. Об этом говорят известные разработчики.

 Как известно, владельцы iPhone ожидают релиз следующей версии ПО к середине марта, поскольку сама корпорация говорила о том, что это случится весной. Однако не чужая Apple компания Shure заявляет, что это произойдёт намного раньше. Shure – компания с мировым именем, которая занимается профессиональным звуковым оборудованием; для Apple она делает микрофоны.

 

 

После того как Apple выпустила бета-версию ПО, в сторону «звуковиков» посыпались обвинения о плохом качестве голосовых записей. Вероятно, купертинцы дали задание исправить поломку и поставили конкретный дедлайн. Опираясь на эту дату, сотрудник техподдержки Shure и ответил громким заявлением на одну из жалоб. Apple комментарий пока не дала. Напомним, что владельцев «яблочных» гаджетов в новой iOS 11.3 ожидает большая информативность и чётыре персонажа Animoji – лев, череп, медведь и дракон.


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