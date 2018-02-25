Скоро состоится анонс новой бюджетной модели Huawei Y3 2018

Сегодня, 04:30

Из сетевых источников стало известно, что скоро состоится анонс нового бюджетного смартфона от китайской компании Huawei. Модель телефона будет иметь название Y3 c кодовым обозначением CAG-L22.

Примерно год назад мир увидел телефон Huawei Y3 2017 с базовым техническим оснащением. Сегодня корпорация трудится над созданием новой версии этой модели. Новинка будет оснащена 5-дюймовым экраном с разрешением 854 на 480 пикселей, разъемом microUSB, модулями Wi-Fi и Bluetooth. Оперативная память смартфона составит всего 1 ГБ, но к нему прилагается флеш-модуль с 8 ГБ памяти.

Отличие Huawei Y3 2018 лишь в обновленном дизайне и новом процессоре. Подробную информацию о новинке пока не разглашают. Однако, из источника стало известно, что стоимость гаджета не превысит 60 долларов.

Работать смартфон будет на операционной системе Android 8.1 Oreo версии Go Edition. Известно, что представят гаджет в мае этого года.

Напомним, что Huawei является одной из крупнейших китайских корпораций в сфере телекоммуникаций. В мире она занимает третье место после Apple и Samsung.