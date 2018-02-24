Беспроводное зарадное Apple AirPower Wireless Charging Mat начнут продавать в марте

Вчера, 17:23

Издание The Apple Post сообщает о новостях рынка продаж яблочной компании. Беспроводное зарядное устройство Apple AirPower Wireless Charging Mat начнут продавать в марте. Особенностью является одновременное питание трех гаджетов.

Apple AirPower Wireless Charging Mat поступит на рынок продаж в марте этого года. Информация об этом стала доступна читателям The Apple Post. Согласно последним данным, новинку уже протестировали и предполагается, что беспроводное устройство позволит своим хозяевам пользоваться питанием сразу для троих гаджетов: смартфон iPhonе, часы Apple Watch Series 3, обновленный футляр для AirPods.

Ценовая политика приобретения будет равна 200 долларам США. Информацию о беспроводном устройстве также опубликована на японском источнике Mac Otakara.