Сегодня, 08:51

«Умная» ручка от Moleskine будет сохранять текст для дальнейшей загрузки в автономном режиме до тех пор, пока не будет подключения к устройству. Разработчики отмечают, что это может быть полезно в поездах, на улице или при условии низкой освещённости.

Компания Moleskine долгое время пыталась преодолеть разрыв между аналоговыми письмами и звуковыми файлами. В 2016 году появилось устройство Smart Writing Set, которое мгновенно отправляло всё, что писалось, или переходило на сопряженный гаджет, работающий, пока рядом были смертфон или планшет. Однако для нового устройства последнее не обязательно. «Умная» ручка Pen + Ellipse сохранит всё в автономном режиме до следующего подключения.

Стоимость такого гаджета – 180 долларов. Также там важна специфика дальнейшего перехода «умной» ручки на ноутбук, и как это сделать, разработчики наглядно продемонстрировали в ролике, как сообщает VistaNews.