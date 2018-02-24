Названы 5 причин, почему LG G7 не будет на MWC-2018

Сегодня, 08:14

Стало известно, что компания LG отказалась представлять свой новый флагман на MWC в феврале этого года. Есть 5 основных догадок, почему они решили сделать именно так.

LG не хотят ограничивать себя жестким графиком презентации. Apple презентует свои новинки в сентябре, Google – в октябре, остальным же приходится делать это на MWC. Даже Samsung приходится под это подстраиваться.

Компания LG рассчитывает на то, что V30s, презентуемый вместо G7, действительно понравится пользователям. V-серия пришлась по вкусу многим покупателям и составляет достойную конкуренцию G-серии.

LG не хочет, что бы G7 остался в тени Galaxy S9. Samsung представляет собой самого сильного конкурента на предстоящей выставке и обойти его будет практически нереально. Поэтому LG могла решить, что лучше будет оставить презентацию нового флагмана до более удобного случая.

Они просто не хотят спешить с выпуском нового телефона и решили довести его до совершенства, тщательно проработав каждый нюанс. Такой подход к вопросу может принести компании больше пользы, чем гонка по выпуску новых моделей телефонов.

Или же они просто ждут новой версии песни Like a G7, что бы провести широкую рекламную компанию.