Более тысячи самостоятельных звонков поступили в 911 с iPhone

Сегодня, 20:36

Больше тысячи iPhone самостоятельно звонят в службу спасения на протяжении 4 месяцев. Все звонки на 911 идут из ремонтного центра города Элк-Гров, Калифорния.

iPhone X на операционной системе iOS 11 имеют функцию быстрого вызова экстренной службы 911 просто и максимально быстро - посредством серии определенных жестов. Причем функция дозвона в службу спасения осуществима без SIM-карты в телефоне.

«Мы наблюдаем звонки с телефонов фирмы Apple уже на протяжении четырех месяцев. Все они исходят из одного и того же места», - рассказал полицейский диспетчер Джейми Хадсон. Полиция Элк-Гров сообщила, что получает около 20 случайных звонков с iPhone в день, примерно 1600 звонков начиная с октября 2017 года.

«Для нас очень важно время. Когда кому-то действительно нужна помощь может поступить случайный вызов и отнять ценный секунды», - поделился Джейми.

Причина, почему по которой происходят вызовы остается неизвестной. Схожий случай был в Оттаве, Канада, когда поступали экстренные звонки с Apple Watch. Данную проблему корпорация Apple никак не прокомментировала.