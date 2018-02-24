Эксперты рассекретили смартфон General Mobile GM 8 Go

Сегодня, 05:45

Разработчики турецкой компании General Mobile не смогли удержать в тайне характеристики нового смартфона GM 8 Go до Барселонской выставки Mobile World Congress. Инсайдеры, в первую очередь выяснили, что новая модель работает на платформе с пониженной мощностью Android Oreo.

Турецкая компания еще четыре назад начала использовать платформу Android для своих бюджетных смартфонов. Тогда General Mobile 4G стал настоящей сенсацией сезона, удачно совместив преимущества качественного функционала с доступной стоимостью. В случае с GM 8 Go турки пошли, скорее всего, по проторенной дороге.

Инсайдеры отмечают, что дисплей нового устройства получит популярное в этом сезоне соотношение сторон 5,03-дюймового экрана18:9. Формат дисплея обозначен как HD+. Процессор MediaTek MT6739 объединит четыре ядра ARM Cortex-A53 на четыре бита. Аккумулятор будет иметь емкость 3500 мА•ч. Распознавать хозяина доверен дактосканеру на тыльной стороне.