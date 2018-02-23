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Очки с фитнес-трекером будут стоить 270 долларов

Сегодня, 18:33

Стоимость очков, имеющих фитнес-трекер, достигнет 270 доларов. Как сообщают издания, товар поступит на полки магазинов в марте текущего месяца.

Устройство внешне выглядит как самы простые очки. Они получили три варианта расцветок оправ на выбор клиента. В дужке встроен датчик активности пользователя. Технологию под названием Level трудно назвать смарт-очками в обычном понимании этого выражения. Данная схема не позволяет работать с сообщениями, не содержит дисплей, но сможет проследить за активностью. Данные очки могут посчитать пройденное количество шагов, пройденное расстояние, затраченные калории и время, при котором очки находились в активности. Вся информация хранится в приложении и всегда доступна пользователю в режиме онлайн.


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