Смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами оценили в $250

Сегодня, 16:44

Смартфон Blu Vivo X с шестидюймовым экраном и четырьмя камерами будет стоит 250 долларов. Компания-производитель заявила о начале выпуска нового гаджета, который получил защитное стекло Gorilla Glass 3.

Устройство имеет экран, разрешение которого достигло 1440 на 720 пикселей при соотношении сторон 18:9. Дисплей составил 80% всей поверхности передней панели. В основную удвоенную камеру внесли датчики изображения 13 и 5 мегапикселей, а также объективы, имеющие диафрагму значением f/2,0. Такими показателями обладает и передняя камера с углами обзора 120 градусов. Кроме этого фронтальная камера содержит датчики изображения 20 и 8 мегапикселей. Касаемо аккумулятора, он получил ёмкость 4000 мАч, имеется 10-ти ватная зарядка. Смартфон управляется операционной системой Android 7.0.