В США появился заказывающий пиццу вибратор

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В США компания CamSoda выпустила очень занимательное устройство. На рынке продаж уже появился заказывающий пиццу вибратор. Идеей создания такого агрегата стала большая потеря калорий женщинами при использовании вибратора RubGrub.

Американские специалисты изобрели новинку рынка. По их мнению, агрегат от CamSoda покорит любую женщину. Устройство RubGrub – это вибратор, который умеет заказывать пиццу на дом. К такому странному и необычному умению секс-игрушки изобретатели предпочли простое объяснение.

По версии создателей, во время использования RubGrub женщина тратит много калорий, а чтобы стабилизировать баланс, нужно подкрепиться. А лучше пиццы быть ничего не может. Скептики уже заявили, что новая функция игрушки для взрослых активна лишь в США. А хакеры уверяют, что с легкостью можно «научить» новинку выключать свет или громко воспроизводить песни Олега Газманова.