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Caterpillar выпустила смартфон CAT S61 с тепловизором и защитой

Сегодня, 08:23

Компания Caterpillar несколько дней назад представила перед MWC 2018 свой новый смартфон CAT S61, который пришёл на смену CAT S60. Новинка, как и предыдущая версия аппарата, оснащена тепловизором. То есть девайс наделён инфракрасным датчиком FLIR Lepton, что позволяет измерять температуру от -20 до +400 градусов по Цельсию. Корпус же CAT S61 имеет прочную защиту.

Если говорить о защите, то это стандарт IP68, а также MIL Spec 810G. То есть со смартфоном можно погрузиться на глубину до трёх метров и пробыть там несколько часов, или же кинуть новинку на бетонное покрытие почти с двухметровой высоты, и он никак не пострадает.

Кроме этого, в CAT S61 имеется специальный датчик для проверки качества воздуха. То есть если открыть специальную выемку на смартфоне и поднести его к выхлопной трубе автомобиля, то аппарат выдаст критическое предупреждение. Такая функция прежде всего нужна для путешественников, или же, например, военных, а также работников химических заводов и жителей близлежащих районов.

Как утверждают разработчики, в новинке имеется и дальномер. Он представляет собой лазерный луч, который выясняет точное расстояние к предметам в радиусе до 10 метров.

Что касается железа, так это процессор Snapdragon 630, графический ускоритель Adreno 508, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Дисплей имеет диагональ в 5,2 дюйма с разрешением Full HD. Фронтальная камера на 8 Мп, а основная – на 18 Мп. Стоит новинка в районе 900 евро.


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