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В России магазины МТС временно обрушили цены на iPhone

Сегодня, 07:30

В России магазины оператора МТС временно снизили цены на популярные iPhone X, 8 и 8 Plus. В среднем, стоимость гаджетов от Apple снизилась на четыре тысячи рублей.

Руководство МТС приняло решение сделать временную акцию для россиян и снизить стоимость желанных и популярных гаджетов от Apple. Теперь модели iPhone X, 8 и 8 Plus можно купить со скидной в четыре тысячи рублей. Десятая версия смартфона с 64 гигабайтами предлагается за 69,99 тысяч рублей, а стартовая цена составляет 79,9 тысяч рублей. Отмечается, что в акции участвуют все расцветки iPhone.

Помимо этих приятных моментов, МТС обещает подарить клиентам больше двух тысяч баллов. Их можно потратить на оплату сотовой связи и фирменного такси, а также на получение скидок на услуги и товары оператора. Подобные мероприятия очень радуют россиян и ожидается большой спрос на американские гаджеты.


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