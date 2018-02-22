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Эксперты назвали самые лучшие планшеты со съёмной клавиатурой

Сегодня, 19:06

Планшеты со съёмными клавиатурами — уже устоявшийся сегмент рынка мобильных устройств. Эксперты выбрали самые лучшие из них.

Исследователи технологических новинок проанализировали самые популярные планшеты со съёмными клавиатурами и назвали лучшие из них. Среди критериев оценки были процессоры, характеристики внутренней и оперативной памяти, разрешение дисплея, объём аккумулятора, вес и цена устройства.

В число лучших планшетов со съёмными клавиатурами вошли устройства от нескольких производителей. Например, планшет от Microsoft Surface Pro знатоки похвалили за стабильную работу, удобство и воплощение эволюции всех устройств Microsoft. Планшет Acer Switch Alpha 12, по мнению экспертов, несмотря на высокую цену обладает высококлассными характеристиками: процессор устройства работает на частоте 2,5 ГГц (3,1 ГГц благодаря применению технологии turboboost), 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней. 12-дюймовый дисплей обеспечивает устройству разрешение 2160х1440 При этом устройство имеет толщину всего 16 мм и весит 1,25 кг с подключенной клавиатурой. Среди лидеров также назвали Apple iPad Pro 12.9 и Dell Latitude 5290.


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