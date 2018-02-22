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Jaguar Land Rover выпустила свой первый смартфон за 600 евро

Сегодня, 18:21

Автоконцерн Jaguar Land Rover расширяет горизонты производства по всем возможным направлениям. Разработчики компании создали дебютный смартфон Land Rover Explore с заявленной стоимостью 600 евро. Новинка получила множество интересных функций.

Руководство Jaguar Land Rover пошел по пути, проторенному британским конкурентом Bentley, который заключил соглашение с потерявшей лидерские позиции Vertu. Смартфон Land Rover Explore изначально предназначен для людей предпочитающих вести активный образ жизни. Гаджет подойдет путешественникам, рыбакам и охотникам. Например, заявлено, что смартфон способен функционировать без подзарядки не менее 48 часов.

Кроме того, Land Rover Explore наделен оригинальным протектором, который легко выдерживает падение со 180 сантиметров на твердую поверхность. Немаловажным качеством для экстремального устройства является то, что сенсоры экрана срабатывают после прикосновения мокрых рук, а также перчаток. Презентация новинки состоится на Mobile World Congress в последние дни февраля.


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