Эксперты назвали самые лучшие смартфоны на MWC-2018

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На ежегодном Всемирном мобильном Конгрессе Expo ведущие мировые производители смартфонов представят свои разработки. Samsung, LG, Sony, Moto и множество других компаний расскажут о новых смартфонах, которые появятся в 2018 году. Эксперты выбрали самые значимые из новых девайсов, которые удивят мир своими возможностями.

Samsung планирует презентовать новый смартфон Galaxy S9, который, по предварительной информации, будет поддерживать сеть 5G, а также получит мощную камеру на задней и фронтальной сторонах. Разработчики уточнили, что сканер отпечатков пальцев переместится вперёд под стекло, подтверждению чего уже есть снимки в Сети.

Его конкурентом является Google Pixel 2 нового поколения, конкурирующий с iPhone X. Все новые модели получат современный Snapdragon 845. Эксперты акцентировали внимание на том, что Exynos от Samsung не будет уступать по производительности. Аналогично удивит на MWC 2018 и компания LG. Корейский производитель представит продолжение линейки К8 и К10. Кроме того, появится совершенно новый флагман от Huawei, ставший продолжением Mate 10 Pro.

LG G7 станет фаблетом с 6,1-дюймовым дисплеем и отношением сторон 18:9. Разработчики рассказали, что он получит двойную 16-мегапиксельную камеру с аппертурой 1,6. Sony на MWC-2018 презентует XZ2 будет иметь 5,7-дюймовый дисплей с 2К-разрешением, что не особо удивило пользователей. Эксперты считают, что в этом году только Samsung и Moto на MWC могут представить что-то новое, чего не было ещё у других производителей, но это станет известно только 25 февраля, когда стартует Конгресс.