В Snapchat ответили пользователям на 1,2 миллиона жалоб о новом дизайне

Сегодня, 17:02

Разработчики приложения Snapchat нарушили тишину и ответили своим пользователям на миллионы жалоб из-за нового дизайна. Компания готовит обновление.





Именно этим заявлениям они ответили людям на требование вернуть старый интерфейс приложения. Для этого на сайте Change.org была создана петиция, которую подписали почти 1,5 миллиона человек. В ответе говорится о том, что все нововведения были интегрированы с целью заботы о пользователях.



По мнению разработчиков, самые проблемные разделы «Друзья» и Discover обязательно со временем адаптируются к предпочтениям владельца аккаунта, а приложение станет удобнее в плане навигации. «Собирая все новости ваших друзей в одном месте, мы хотели сделать связь с важными для вас людьми проще», - говорится в обращении. Кроме того, Snapchat заявила, что вскоре для iOS, и позднее для Android, будет выпущено обновление, которое окончательно упростит использование приложения и сделает его интереснее. Компания отказалась возвращать старый дизайн, а вместо этого выпустила к нему инструкцию.