Samsung начал строительство завода для производства 7-нм процессоров

Сегодня, 17:06

Южнокорейский бренд-производитель Samsung начал строительство нового полупроводникового завода для производства 7-нанометровых чипов. Это будет первая и основная продукция предприятия, которое взведётся уже к концу 2019-го года. Информацию об этом сообщают СМИ, ссылаясь на официального представителя Samsung Electronics.

По словам информационных агентств, новую фабрику построят возле завода Line 17 неподалёку от города Хвасон. Мощности нового предприятия будут рассчитаны на производство Samsung Foundry. Считается, что всего будет размещено около 10 EUV-сканеров от ASML. Стоимость каждого устройства превышает 100 миллионов долларов. В наше время для нужд Samsung Foundry на Line 17 выделена только одна такая EUV-установка. Получается, что в 2019 году компания выйдет на новый уровень и расширит ассортимент своей продукции. Так как процессоров станет в 10 раз больше.

Считается, что первым и основным продуктом новой фабрики станет процессор второго поколения с 7-нанометровым техпроцессом.

В наше время Samsung в гонке за первенство на рынке контактного производства чипов отстаёт от компании TSMC, Global Foundries и IMC.