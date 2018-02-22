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«ВКонтакте» обновил управление сообществами

Сегодня, 17:00

Администраторам групп социальной сети «ВКонтакте» доступна новая функция. Теперь они могут удалять все предложенные новости сразу.

При управлении сообществами «ВКонтакте» ранее администраторам зачастую приходилось удалять все неподходящие предложенные новости по одной. Для администратора большой группы это было значительной проблемой, так как за пару часов подписчики могли заполнить «предложку» сотнями повторяющихся или неактуальных новостей. Теперь при удалении нескольких предложенных новостей всплывает кнопка «Удалить все новости».

Также администраторы могут установить один из трёх режимов приватности: когда все пользователи могут предлагать новости, когда эта функция доступна только подписчикам сообщества или же вовсе запретить предложение новостей.


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