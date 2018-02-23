Роскачество назвало лучшие марки фотоаппаратов для фотолюбителей

Сегодня, 03:15

Роскачество совместно с ICRT назвало лучшие марки фотоаппаратов для фотолюбителей. Работы проводились в одном из крупнейших испытательных центров Европы над сотней моделей, включая бренды Olympus, Canon, Samsung, Pentax, Panasonic, Sony и Nikon.

Роскачество опровергло основной миф, согласно которому лучшие и четкие снимки получаются только с «зеркалкой», но знаменитый Nikon D500 в рейтинге занял четвертое место. Его опередили беззеркальные устройства Panasonic Lumix DMC-GX8, известный Samsung NX1 и востребованный Sony Alpha 7 II.

Лучшим компактным фотоаппаратом по качеству кадров стали модели Canon, а именно PowerShot N100, IXUS 255HS, PowerShot S200. Что касается бридж-камер, то лидерами выступают Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark 4, Fujifilm X100F и популярный Canon PowerShot G1X Mark III. По словам экспертов, цена не всегда соответствует лучшему качеству, потому гнаться за ней очень глупо.