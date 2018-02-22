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В Microsoft разработали VR-трость для незрячих

Сегодня, 08:24

Разработчики из компании Microsoft применили принцип виртуальной реальности в благородном деле помощи слабовидящим людям. Изобретение специалистов представляет собой трость, которая «видит» препятствия на расстоянии.

В минимальный и достаточный комплект входит сама трость, шлем виртуальной реальности и трекер. Слабовидящий человек водит тростью в пространстве, при этом металлический стержень останавливает движение руки, когда найден объект, мешающий свободному движению. В это же время трость начинает вибрацию, как и ее простейший аналог. Концептуальная разница состоит в том, что VR-трость замечает препятствие за несколько метров.

В это же время динамики в шлеме воспроизводят характерный звук присущий тому или иному препятствию на пути человека. От гулкого, металлического до сухого, деревянного. Также система воспроизводит рельеф поверхности, на которую предстоит ступить пользователю. «Умная» трость уже прошла тестирование и готовится к массовому выпуску. Виртуальной тростью можно легко пользоваться после короткой тренировки.


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