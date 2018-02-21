Стало известно, как получить Samsung Galaxy S9 до начала продаж в магазинах

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Мир готовится к премьере нового смартфона – Samsung Galaxy S9. Эксперты уже успели рассказать, что релиз запланирован на 16 марта 2018 года. Кроме того, появился способ, как получить девайс раньше премьеры.

Уже сейчас открыт предзаказ на смартфон Samsung Galaxy S9. Разработчики акцентировали внимание на том, что первые отправки смартфонов состоятся 25 февраля. Покупатели, оформившие предзаказ на девайс, могут отследить свою позицию в очереди на рассылку. Британские аналитики считают, что отправка начнётся со 2 марта. Некоторые эксперты уверены, что это состоится лишь после официального релиза. Предварительно, это произойдет 16 марта 2018 года. В конце февраля состоится Всемирный мобильный Конгресс (MWC), и 25 февраля Samsung всё же может анонсировать Galaxy S9.

Получить устройство раньше времени смогут жители Азии и Европы. Осуществить это можно за счёт смены IP-адресов при оформлении заказа. Достаточно просто указать один из регионов США, чтобы попасть в первую волну рассылки. При этом, есть несколько форумов, на которых американцы готовы потратить время, чтобы получить за жителей Европы смартфон, а потом отправят девайс покупателю. Стоимость такой услуги составляет порядка 200 долларов. Весь риск мошенничества жителей США покупатель берёт на себя.