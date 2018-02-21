Игрока Paladins борются против лутбоксов при помощи ужасных рисунков

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Игроки Paladins нашли очень необычный способ борьбы с лутбоксами. Для этой цели они используют свои ужасные рисунки.

Поклонники игры Paladins долго искали способ выразить свое недовольство лутбоксами. Для этой цели они стали наполнять тематическую ветку, расположенную на Reddit, большим количеством ужасных рисунков.

К такой ситуации привело то, что разработчики из Hi-Rez Studios создали специальную систему карточек, которые являются аналогами лутбоксов. Игроки раскритиковали такое нововведение, которое превратило прокачку персонажей в систему, которую прозвали - «заплати для победы». Помимо этого, поклонники игры вспомнили и ситуацию с Star Wars Battlefront 2 от EA.

Напомним, что фанаты «Звездных войн» использовали более традиционные способы протеста. Игроки же Paladins оказались более радикальными и креативными. Общественный резонанс такие действия получили после того, как на них обратил внимание игровой критик Джим Стерлинг.

Пока неизвестно, пойдут ли разработчики игры на условия ее поклонников, комментариев о сложившейся ситуации они не давали.