Гарнитура виртуальной реальности HTC откроет новые возможности для бизнеса

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Тайваньский гигант HTC 20 февраля объявил о запуске продаж новой гарнитуры виртуальной реальности Vive Business Edition VR в Индии. Эксперты рассказали, какие преимущества есть у этого устройства.

Vive Business Edition VR предназначена в первую очередь для бизнес-аудитории и должна доказать, что виртуальная реальность может быть применена на коммерческом рынке. Стоимость гарнитуры начинается от 1200 долларов. Vive Be может имитировать уникальные ситуации работы в сидячем или стоячем положении, а также создавать многопользовательскую среду благодаря технологии отслеживания SteamVR. Бизнесмены смогут использовать Vive Be для обучения сотрудников и разработки собственных продуктов.

Это устройство виртуальной реальности оснащено высоклассным ремешком, который позволит упростить переключение гарнитуры между пользователями. «Очки» обладают 3,6-дюймовым Dual AMOLED-дисплеем с комбинированным разрешением 2160 x 1200 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 90 Гц. У Vive Be 110-градусное поле зрения. Датчик на гарнитуре позволяет включать G-сенсор, так называемый «датчик удара» и «датчик приближения». На гарнитуре предусмотрено подключение через HDMI или порт USB 2.0. Гарнитура оснащена 3,5 мм разъемом для наушников, Bluetooth и микро-USB.