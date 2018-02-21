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Голосовой помощник Cortana в Android стал удобнее

Сегодня, 17:46

Лаунчер Microsoft для Android получил новое обновление. Им стал голосовой помощник Cortana, сделав его практичней и удобней.

 Компания Microsoft пристально следит за развитием своего сервиса, об этом свидетельствуют постоянные его обновления. Очередное обновление позволило лаунчеру работать вместе с голосовым ассистентом Cortana. Пользователи получили быстрый доступ к документам «облачного» сервиса OneDrive, последним открытым приложениям, продолжить работу на ПК. Cortana поможет совершить звонок, просмотреть заметки и напоминания, поменять обои рабочего стола. На данный момент Cortana в Microsoft Launcher поддерживает только два языка: английский и китайский. Русский язык в настоящее время недоступен.

Помимо этого новое обновление позволяет лаунчеру осуществлять поиск приложений и контактов на начальном экране телефона, заниматься удаленной очисткой данных, сохранять виджеты в папке «Документы». Добавлена поддержка арабских языков и возможность поделиться QR-кодами.


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