Google добавит искусственный интеллект в сервис рекламы AdSense

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Сервис контекстной рекламы от Google AdSense будет обучаться с помощью искусственного интеллекта. Размещение рекламы станет эффективнее, а прибыль — больше.

Google анонсировал, что сервис AdSense теперь использует автоматическое обучение для чтения страниц. Сервис без помощи пользователя обнаруживает и размещает подходящие по тематике объявления на странице в необходимом количестве. Издатель сможет активировать AdSense с помощью буквально одной строки в коде страницы. Бета-тестирование сервиса проводилось с апреля 2017 года, а теперь доступно всем пользователям. Google сообщил, что «издатели, участвовавшие в бета-тестировании, получили средний доход в размере 10 процентов с ростом доходов от 5 до 15 процентов».

AdSense всегда был автоматизированной системой. Новинка заключается в том, что теперь сервис берет на себя задачу выбора места размещения рекламы, делая всю работу для издателей по определению количества объявлений на страницах и выбора места их размещения. Автоматическое обучение также поможет сервису с каждым разом размещать рекламу выгоднее. Также с помощью нового сервиса Google планирует бороться с фальшивыми новостями и вводящими в заблуждение объявлениями.