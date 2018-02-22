Bloomberg: Apple обеспокоена возможным дефицитом кобальта

Сегодня, 04:30

Bloomberg сообщил, что корпорация Apple обеспокоена возможным дефицитом кобальта и ведет переговоры с горнодобывающими организациями о прямых поставках данного металла.

Металл кобальт используется для изготовления литий-ионных батарей. Bloomberg сообщил, что сейчас американская корпорация Apple не закупает кобальт напрямую, так как этим занимаются те копании, которые производят батареи для гаджетов Apple. Компания является одним из самых крупных потребителей данного металла и ежегодно расходует около ста тысяч тонн кобальта, что составляет почти четверть от всего добываемого металла.

Так, для одной батареи для смартфона требуется 8 г металла. Однако широкое распространение электромобилей, в которых для производства аккумулятора затрачивается в тысячи раз больше кобальта, может привести к его нехватке.

Сейчас производитель iPhone пытается обеспечить прямые поставки кобальта хотя бы на ближайшие 5 лет. Несмотря на то, что первые переговоры состоялись еще год назад, все еще не понятно, будет ли заключено какое-либо соглашение.