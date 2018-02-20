Компания Apple хочет вернуть разукрашенный логотип яблока

Вчера, 23:43

Компания Apple решила вернуть в использование разукрашенный логотип яблока. Цветной символ был разработан в 1977 году и представлял компанию целых 11 лет.

Затем купертиновцами было принято решение изменить логотип с разноцветного на монохромный черный, который Apple использует по сегодняшний день.

Стало известно, что заявку на регистрацию цветного знака компания подала еще год назад с целью защитить фирменный рисунок.

Согласно бумагам, радужный логотип будет использоваться не только на гаджетах, но и на кепках, шапках и прочих аксессуарах.