Xiaomi показала тизер наушников Mi Headphones 2 образца 2018 года

Вчера, 21:11

Китайский бренд Xiaomi опубликовал в своём официальном twitter-аккаунте тизерное изображение наушников Xiaomi Mi Headphones 2. Модель вышла в 2015 году, однако специалисты компании доработали её и теперь готовы представить в обновлённом виде.

Технические характеристики девайса по-прежнему удерживаются в секрете, однако инсайдеры утверждают, что начинка новинки позволит передать высококачественное звучание. Ожидается, что полноценный дебют новых Xiaomi Mi Headphones 2 состоится уже к концу февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне. Цена на устройство также пока не разглашается, однако есть мнение, что стоимость обновлённых наушников составит порядка 8-9 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Philips намерена разработать собственные «умные» наушники. По задумке руководства компании, девайс позволит пользователям избавиться от кошмаров по ночам.