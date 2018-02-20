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Xiaomi показала тизер наушников Mi Headphones 2 образца 2018 года

Вчера, 21:11

Китайский бренд Xiaomi опубликовал в своём официальном twitter-аккаунте тизерное изображение наушников Xiaomi Mi Headphones 2. Модель вышла в 2015 году, однако специалисты компании доработали её и теперь готовы представить в обновлённом виде.

Технические характеристики девайса по-прежнему удерживаются в секрете, однако инсайдеры утверждают, что начинка новинки позволит передать высококачественное звучание. Ожидается, что полноценный дебют новых Xiaomi Mi Headphones 2 состоится уже к концу февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне. Цена на устройство также пока не разглашается, однако есть мнение, что стоимость обновлённых наушников составит порядка 8-9 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Philips намерена разработать собственные «умные» наушники. По задумке руководства компании, девайс позволит пользователям избавиться от кошмаров по ночам.


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