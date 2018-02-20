Sony анонсирует редизайн фирменных смартфонов

Вчера, 20:58

Компания Sony планирует изменить привычные модели выпускаемой продукции. Анонсируемый редизайн может коснутся фирменных смартфонов Xperia. Анонс модели Xperia XZ2 Compact состоится на MWC 2018.

Sony может отказаться от привычной «кубичной» формы своих гаджетов, которые пользуются популярностью. Информация просочилась в Сеть благодаря инсайдерам. Однако анонс от компании действительно был. Предварительно на барселонской выставке MWC 2018 Sony покажет, на сколько модели Xperia будут изменены. Многие компании с радостью пользуются повышенным интересом и сами публикуют загадочные тизеры и промо-видео в социальных сетях, давая призрачные намеки на особенности ожидающих дебюта устройств.

Стали известны элементы конфигурации модели Xperia XZ2 Compact. Новинка получит экран с диагональю 5 дюймов (18:9). В основу ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 845. ОП – 4 Гб, ВП – 64 Гб. Батарея емкостью 3000 мА/ч.