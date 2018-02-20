Android P будет блокировать доступ к камере

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Релиз новой версии Android станет большим облегчением для «технических» параноиков, которым кажется, что за ними следит их девайс.





Как стало известно за несколько недель до предполагаемого релиза, разработчики Android P серьёзно отнеслись к вопросу безопасности своих пользователей. Она, кстати, не рез была подвержена атаке со стороны даже популярных компаний, о чём неоднократно писали СМИ. Так следующая версия известного ПО заблокирует приложениям доступ к камере, если обратную команду не установил сам владелец гаджета.



Блокировка Android P доступа будет происходить с теми приложениями, которые при установке запрашивают разрешение на использование камеры. Но только, если какая-либо из этих программ долгое время не была активирована.