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Купить Samsung Galaxy S9/ S9+ можно будет со скидкой в 20 тыс. рублей

Сегодня, 17:43

Новинки Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ станут самыми дорогими в истории своего модельного ряда. Купить гаджет можно будет со скидкой в 20 тыс. рублей. Также можно снизить стоимость флагмана с 63-70 тыс. рублей в половину, если «сдать» свой старый телефон.

Слухи о заоблачной цене на Samsung Galaxy S9/S9+ подтверждаются с новыми публикациями в Сети. На данный момент уже известно о конфигурации моделей от компании, которые стали доступны накануне пользователям Интернета. Однако вопрос ценовой политики волнует россиян до сих пор. Известно, что в первые дни продаж за пределами РФ новинки можно приобрести со скидкой в 250 долларов США. В России купить гаджеты первыми могут люди готовые выложить за смартфоны от 63 до 73 тыс. рублей соответственно.

Однако пользователь Reddit с ником AMA подготавливает россиян к возможности сэкономить до 50%. Для этого нужно сдать свой старый телефон (Samsung S8) в точку компании Samsung и получить до 20 тыс. рублей скидки. Впрочем, большинство людей предпочитает не делать этого, а участвовать в менее выгодных программах от крупных компаний и производителей, позволяющих отдать старый телефон, а затем с доплатой получить новую модель.


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