Стало известно расписание главных мероприятий MWC 2018

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Стало известно расписание главных мероприятий открывающейся 26 февраля в Барселоне выставки MWC 2018. На форуме ожидают появление очередных новинок по части гаджетов от основных мировых брендов.

Выставке будет предшествовать анонс ряда производителей. 24 февраля его проведёт Alcate.l

Ожидается, что это будут сразу три новых смартфона от данного производителя. Наиболее рекламируемым является Alcatel 5, у которого будет безрамочный дизайн. Уже озвучена его европейская цена с батареей на 3000 мАч. Она составит 229,99 евро. Также компания продемонстрирует модели Alcatel 3v и Alcatel 1x.

25 февраля состоится одна из самых ожидаемых презентаций нынешнего форума. Свои новинки покажет Nokia. Ожидается, что это будут Nokia 6, Nokia 7, Nokia 7 Plus и Nokia 1. Последняя модель будет при хороших параметрах самой бюджетной и поступит в продажи уже в марте по цене около 6 тыс. рублей.

В этот же день Samsung, вероятнее всего, презентует Galaxy S9 и его «плюсовую» версию.

26 февраля выделено для Sony. Эксперты полагают, что компания продемонстрирует не меньше двух новинок. Это Xperia XZ2 и Xperia XZ Pro. Не исключается, что будет показан и прототип компактной версии, изображение которой уже просочилось в Сеть.

27 февраля свои достижения продемонстрируют Doogee и Asus.