Вчера, 22:00

Ресурс WinFuture опубликовал данные конфигурации смартфонов от Samsung. Новинки Samsung Galaxy S9/S9+ полностью рассекречены за неделю до анонса, который состоится 25 февраля в 20:00 мск.

Благодаря инсайдерам и утечкам информации стали известны характеристики новинок от Samsung. Компания официально представит свои смартфоны 25 февраля в 20:00 мск. Известно, что Samsung Galaxy S9/S9+ стали самыми ожидаемыми и возглавили ТОП-5 новинок 2018 года.

Samsung Galaxy S9 получит экран в 5,8 дюймов (2960 х 1440 точек), с технологией Super AMOLED. Процессор основан на 8 ядрах, 10 нм техпроцесс, 64 бит, Exynos 9810. Графика представлена Mali-G72. Камера устройства вмещает 12 Мп, Dual Pixel. Объединяет автофокус, вспышку, оптическую стабилизацию изображения, f/1.5/2.4, запись видео 4K@60fps. Фронтальная камера - 8 Мп, f/1.7. ОП - 4 ГБ, ВП - 64 ГБ. Доступными станут модули: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC, A-GPS, GLONASS, GPS, 4G с VoLTE, FM-радио. Аккумулятор 3000 мАч, быстрая зарядка Fast Charge. Габариты модели: 147,6х68,7х8,4 мм. Доступным будет разъем USB Type-C (2.0) и 3,5 мм для наушников. ОС - Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.0. Также слот для карты памяти до 400 Гб.

Samsung Galaxy S9+ представлен также многими новшествами и «плюсами» для пользователей. Так, экран 6,2 дюйма, 2960 х 1440 точек, Super AMOLED. Процессор 8 ядер, также 10 нм техпроцесс, 64 бит, Exynos 9810. Графика представлена Mali-G72. Основная камера стала двойной 12 Мп, Dual Pixel + 12 Мп, Dual Pixel, f/2.4. «Плюсом» станет автофокус, вспышка, оптическая стабилизация изображения, f/1.5/2.4, запись видео 4K@60fps. Фронтальная камера - 8 Мп, f/1.7. ОП – 6 Гб, ВП – 64 Гб. В конфигурации есть модули: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC, A-GPS, GLONASS, GPS, 4G с VoLTE, FM-радио. Изюминкой станет слот для карт памяти microSD до 400 ГБ, сканер отпечатков, сканер радужной оболочки, стереодинамики AKG, поддержка двух SIM-карт, защита от воды и пыли IP68. Аккумулятор 3500 мАч, быстрая зарядка Fast Charge. Разъем - USB Type-C (2.0) и 3,5 мм для наушников. ОС - Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.0. Габариты модели: 157,7x73,8x8,5 мм.

Ценовая политика за гаджеты составит от 63 до 70 тыс. рублей соответственно.