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Новая технология Google по глазу определяет риск сердечного приступа

Вчера, 20:34

Новая разработка корпорации Google и её компании Verily Life Sciences позволяет определить предрасположенность человека к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

 Принцип работы довольно прост: алгоритм считывает информацию с задней внутренней стенки глаза, которая имеет много кровяных сосудов, отображающих реальное общее состояние организма. Кроме того, технология может определить возраст человека, кровяное давление и курит ли он.

Алгоритм является самообучаемым. Его тестировали на 300 тысячах медицинских данных, необходимых для установления риска появления сердечного приступа. Искусственному интеллекту показывали снимок глаз здорового человека и пережившего приступ. ИИ давал правильный ответ в 70% случаев, что на 2% меньше, чем самый точный медицинский тест, для которого нужен анализ крови. Разработка проходит клинические исследования.


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