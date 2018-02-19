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В Великобритании на церквях оборудуют антенны мобильной связи

Сегодня, 18:55

В Великобритании на крышах и шпилях церквей поставят антенны мобильной связи. Такое решение поспособствует обеспечению современными технологиями коммуникаций всех государственных регионов.

На данный момент оснащено более 100 церквей двух епархий Нориджа и Челмсфорда. После этого устройства появятся в шпилях и башнях 16 000 церквей. Договор об усовершенствовании для повышения уровня связи в регионах сёл подписан членами Правительства и людьми, представляющими Церковь Англии. Министерство цифровых технологий, культуры и СМИ сообщают, что наличие таких договорённостей говорит о том, что возведённые в 15 веке постройки церквей способствуют помощи Великобритании в улучшении жизни населения в будущем.


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