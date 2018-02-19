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Ravean показала бюджетные зимние перчатки с функцией подогрева

Сегодня, 16:02

Компания Ravean показала бюджетные зимние перчатки со встроенной функцией подогрева. Благодаря невысокой стоимости они будут доступны многим покупателям.

Много лет компания Ravean выпускает разные вещи для автономного обогрева, от жилетов и толстовок до спальных мешков. Недавно компания презентовала зимние перчатки с функцией обогрева. Работая от аккумулятора, данный аксессуар способен обеспечить тепло рукам на протяжении 6,5 часов без подзарядки. Трехмерный режим работы позволяет регулировать степень подогрева, необходимо лишь нажать специальную кнопку на запястье. Особые наконечники на подушечках пальцев позволяют работать с сенсорными экранами. Длительному удержанию тепла внутри способствуют специальные синтетические волокна, а снаружи - козья кожа с системой Hydro-Tex, защищающая от воды и ветра. Система регуляции дает возможность подогнать размер перчаток под каждую руку, и надежно их зафиксировать.

Зимние перчатки от Ravean можно приобрести за 169 долларов. На мировом рынке уже давно существуют аналогичные разработки, однако цены на них гораздо выше, в среднем около 300 долларов. Поэтому Ravean будет конкурировать с другими производителями благодаря бюджетным ценам.

Данный проект был представлен на Kickstarter всего несколько дней назад, однако компании уже удалось собрать необходимую сумму для реализации проекта.


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