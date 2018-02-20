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Samsung запатентовала складной смартфон с новым дизайном шарнира

Сегодня, 05:30

Компания Samsung решила запатентовать свою новую разработку. Согласно данным, складной смартфон получит новый дизайн шарнира. По неподтвержденным данным, тестовая версия гаджета была представлена на CES 2018.

Samsung в текущем году может представить своим поклонникам некоторые новинки. Известно, что пополнится арсенал гаджетами, которые получили патент. Так, компания столкнулась с проблемами соотношения дизайна складного гаджета и гибкого дисплея.

Причиной стала возможность получения повреждений экрана. Чтобы избежать подобных негативных последствий, пришлось решить проблему в развернутом и сложенном видах конфигурации. Специалисты пришли к выводу, что шарнирная система позволит сгибать гаджет под разными углами. Устройство можно частично свернуть или развернуть под особым углом.


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