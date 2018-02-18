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Учёные научились заряжать смартфоны с помощью воздуха

Вчера, 21:51

Группа учёных их MIT научилась заряжать смартфоны с помощью воздуха. По словам разработчиков, уже в ближайшее время мир сможет пользоваться мобильными устройствами без дополнительного источника питания бесконечно.

В основе нового изобретения лежит принцип производства электроэнергии за счёт естественного фактора - перепада температуры. При использовании необходимых материалов исследователям удалось получить энергию за счёт теплового резонанса. На текущий момент устройство не позволяет выработать необходимое количество энергии для смартфонов, однако в ближайшее время технологию модернизируют и подберут более качественные материалы.

Специалисты из MIT уверены, что уже всего через пару лет получится решить "глобальную" проблему всего современного общества.


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