В Google решили расширять географию своей коммерческой деятельности

Вчера, 20:38

Руководство американской корпорации Google приняло решение расширить географию своей коммерческой деятельности. То есть уже к концу 2018 года фирменные магазины появятся уже в 25 новых странах. Также Google собирается обеспечить клиентскую поддержку на 25 новых языках. Такое расширение стало возможным благодаря выходу компании на технологический рынок и производству гаджетов высокого уровня качества.

Ни у кого не возникает сомнений в том, что смартфоны Pixel, умная колонка Google Home, фирменный ноутбук работающий на Chrome OS, а также сотни других гаджетов от американской корпорации являются высокотехнологичными, качественными и во многом революционными. Репутация производителя растёт с каждым днём. Поэтому в Google решили на этом фоне расширить географию своей коммерческой деятельности.

Однако стоить отметить, что Pixel продаётся хуже его ближайших конкурентов, а именно iPhone и Galaxy. Связано это с тем, что компания до недавнего времени желала работать только в узком кругу «избранных» стран. Но сейчас Google имеет все возможности и финансы, чтобы начать поставки своей фирменной продукции во все уголки мира.

Если верить информации от западных СМИ, то уже к 2018 году более чем в 52 странах по всему миру откроются магазины с фирменной продукцией. Также возможно будет обеспечена клиентская поддержка на 25 дополнительных языках. Всего для взаимодействия с пользователями добавят 17 языков. Это даёт надежду фанатам фирменной умной колонки.

В частности считается, что компания сфокусирует часть своего коммерческого внимания и откроют магазины в Турции, Саудовской Аравии, России, Малайзии, Индонезии, Бельгии, Польше, Нидерландах и в ряде стран Южной Африки и Южной Америки.