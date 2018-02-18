В Сеть попали характеристики нового смартфона от BlackBerry

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В интернет попали некоторые характеристики нового смартфона от легендарного бренда-производителя BlackBerry. Известно, что аппарат получит необычную тыльную камеру и другие не менее впечатляющие детали, которые будут в новинку не только для самой компании, но и для современного рынка технологий.

Согласно полученным данным, новинка от BlackBerry будет иметь камеру с двойной вспышкой. Считается, что дизайнеры и инженеры решили поместить на тыльную часть сдвигающегося клавиатурного блока новый оптический блок и вспышку. Другими словами, пользователь сможет делать фото в нескольких режимах. Когда клавиатура будет в выдвинутом положении, то будет означать, что включён режим базовой функциональности. Когда же положение будет изменено на закрытый режим, то будут задействованы линзы, которые обеспечат зум, затемнение заднего фона или же его размытие, а также другие эффекты.

Новый смартфон от BlackBerry появится на рынке имея форму слайдера. Производитель TCL уже имеет патент на его производство. Не исключается, что данный аппарат получит название UNI.