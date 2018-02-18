Разработчики Xiaomi решили сэкономить на технологиях в Redmi Note 5

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Разработчики китайской корпорации Xiaomi сообщили, что решили немного сэкономить на одной технологии своего фирменного смартфона Redmi Note 5. Презентация гаджетов состоялась 14 февраля текущего года.

В недавно анонсированных Xiaomi Redmi Note 5 обнаружили неприятный сюрприз, связанный с быстрой зарядкой. Оказалось, что китайский производитель решил сэкономить и лишил аппараты полезной функции.

Xiaomi Redmi Note 5 поддерживают только Quick Charge 2.0 вместо Quick Charge 3.0. Причина кроется в том, что Xiaomi не хочет тратиться на лицензирование нового стандарта, поэтому пользуется устаревшим и более дешёвым вариантом технологии.