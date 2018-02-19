Mitsubishi создала робота для удаления топлива из реакторов "Фукусимы-1"

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Компания Mitsubishi Heavy Industries в кооперации с Международным НИИ по выводу из эксплуатации АЭС «Фукусима-1» создала робота, способного работать в загрязнённой радиацией среде. Устройство планируется применять для удаления расплавленного топлива из реакторов разрушенной электростанции.

Скорость движения манипуляторов данного устройства составляет всего 5 см в секунду, однако специалисты подчёркивают, что этот параметр был предустановлен заранее для обеспечения большей точности выполняемых работ. Погрешность при заборе топлива, по словам авторов проекта, составляет порядка 5 мм. Управлять роботом можно дистанционно, а заводить его внутрь реактора можно с помощью рельс. Важным моментом является то, что функционировать он без потери качества способен даже при высочайших дозах радиации.

Ранее мы писали, что вооружённые силы Франции намерены приступить к боевым испытаниями роботов в условиях реального боестолкновения.